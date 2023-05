Cap 2024 SansPeur du Handicap 75 Boulevard de la Meilleraye, 10 septembre 2023, Parthenay.

Double défi sportif réalisé par 19 pompiers des Deux-Sèvres et 5 handisports entre Parthenay et la ville d’Aoste en Italie.

Défi 1 : effectuer 1012 kms en vélo (en relais) en reliant Parthenay à Aoste en moins de 50h.

Défi 2 : Gravir avec des guides, la pointe Giordani (Mont Rose Italie) culminant à 4046 m afin d’effectuer 1012 m de dénivelé positif

Le programme du défi sportif :

10 septembre 2023 : de 8h30 à 9h : Défilé de l’équipe depuis la caserne de Parthenay jusqu’à la Place des Drapeaux

de 9h à 10h : Place des Drapeaux : Présentation de l’équipe – Discours – Collation

10h : Départ pour le Défi 1 (relais-vélo)

12 septembre : vers midi : Arrivée à Aoste (fin du Défi 1)

14 septembre : Ascension de la Pointe Giordani

15 septembre : Retour dans les Deux-Sèvres.

75 Boulevard de la Meilleraye Place du Drapeau

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Double sports challenge carried out by 19 firemen of the Deux-Sèvres and 5 handisports between Parthenay and the city of Aosta in Italy.

Challenge 1: Ride 1012 kms by bike (in relay) from Parthenay to Aosta in less than 50 hours.

Challenge 2: Climb with guides, the Giordani peak (Monte Rosa Italy) culminating at 4046 m in order to achieve 1012 m of positive difference in altitude

The program of the sporting challenge :

september 10, 2023: from 8:30 am to 9 am: Parade of the team from the Parthenay fire station to the Place des Drapeaux

from 9am to 10am: Place des Drapeaux: Presentation of the team – Speeches – Snack

10am : Departure for the Challenge 1 (bike relay)

september 12: Around noon: Arrival in Aosta (end of Challenge 1)

september 14 : Climbing of the Giordani Point

september 15 : Return to the Deux-Sèvres

Doble desafío deportivo realizado por 19 bomberos de los Deux-Sèvres y 5 handisports entre Parthenay y la ciudad de Aosta en Italia.

Desafío 1: recorrer en bicicleta 1012 kms (en relevos) de Parthenay a Aosta en menos de 50 horas.

Reto 2: Subir con guías el pico Giordani (Monte Rosa Italia) culminando a 4046 m para conseguir 1012 m de desnivel positivo

El programa del desafío deportivo:

10 de septiembre de 2023: de 8.30 a 9.00 horas: Desfile del equipo desde el parque de bomberos de Parthenay hasta la Place des Drapeaux

de 9:00 a 10:00 h: Plaza de los Drapeaux: Presentación del equipo – Discursos – Refrigerio

10.00 h: Salida para el Desafío 1 (relevo en bicicleta)

12 de septiembre: hacia el mediodía: Llegada a Aosta (fin del Desafío 1)

14 de septiembre : Subida a la Pointe Giordani

15 de septiembre : Regreso a Deux-Sèvres

Doppelte sportliche Herausforderung, die von 19 Feuerwehrleuten aus dem Departement Deux-Sèvres und 5 Behindertensportlern zwischen Parthenay und der Stadt Aosta in Italien durchgeführt wurde.

Herausforderung 1: 1012 km mit dem Fahrrad (in einer Staffel) von Parthenay nach Aosta in weniger als 50 Stunden.

Herausforderung 2: Erklimmen Sie mit Bergführern die 4046 m hohe Giordani-Spitze (Monte Rosa Italien), um 1012 m positiven Höhenunterschied zu überwinden

Programm der sportlichen Herausforderung :

10. September 2023: von 8:30 bis 9:00 Uhr: Umzug des Teams von der Kaserne Parthenay zum Place des Flags

9.00 bis 10.00 Uhr: Place des Drapeaux: Vorstellung des Teams – Reden – Imbiss

10 Uhr: Start zur Herausforderung 1 (Fahrradstaffel)

12. September: Gegen Mittag: Ankunft in Aosta (Ende von Challenge 1)

14. September: Aufstieg auf die Punta Giordani

15. September: Rückkehr in die Deux-Sèvres

Mise à jour le 2023-05-12 par CC Parthenay Gâtine