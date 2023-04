Visite des collections permanentes du musée 1 Rue de la Vau Saint Jacques, 31 août 2023, Parthenay.

Du Moyen Âge au XXe siècle, venez découvrir l’histoire de Parthenay et de la production artistique de la Gâtine, en particulier de sa faïencerie !

Entrée libre.

1 Rue de la Vau Saint Jacques MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



From the Middle Ages to the 20th century, come and discover the history of Parthenay and the artistic production of the Gâtine region, in particular its faience factory!

Free entrance

Desde la Edad Media hasta el siglo XX, venga a descubrir la historia de Parthenay y la producción artística de la región de Gâtine, en particular su fábrica de loza

Entrada gratuita

Vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert: Entdecken Sie die Geschichte von Parthenay und der künstlerischen Produktion in der Gâtine, insbesondere der Fayencefabrik!

Freier Eintritt

