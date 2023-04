Visite commentée de l’exposition « Inspirations animales » 1 Rue de la Vau Saint-Jacques, 23 juillet 2023, Parthenay.

Les médiatrices du musée vous accompagnent dans l’exposition temporaire pour découvrir les représentations animales dans les collections.

Entrée libre.

2023-07-23 à ; fin : 2023-07-23 16:00:00.

1 Rue de la Vau Saint-Jacques Musée d'Art et d'Histoire de Parthenay

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The museum?s mediators will accompany you in the temporary exhibition to discover the animal representations in the collections.

Free admission

Los mediadores del museo le acompañarán por la exposición temporal para descubrir las representaciones animales de las colecciones.

Entrada gratuita

Die Vermittlerinnen des Museums begleiten Sie durch die Sonderausstellung, um die Tierdarstellungen in den Sammlungen zu entdecken.

Freier Eintritt

