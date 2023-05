Soirée Jeux : Rencontre ludique avec Roberto Fraga, créateur de jeux ! 69 Rue de la Vau Saint-Jacques, 1 juillet 2023, Parthenay.

Outre les jeux édités Fragames, Roberto vous présentera quelques prototypes et surtout CRYSTAL BAY, un hybride jeu de plateau/jeu vidéo.

C’est en cours de développement avec une startup Bretonne et cela n’existe nulle part ailleurs sur la planète.

Et bien sûr il y aura le fameux CAPTAIN SONAR avec la toute nouvelle version. Il y a même une version à boire…

Les inscriptions sont ouvertes..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 22:30:00. .

69 Rue de la Vau Saint-Jacques La Gargante

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



In addition to the games published by Fragames, Roberto will present some prototypes and especially CRYSTAL BAY, a board game/video game hybrid.

It’s being developed by a startup from Brittany and it doesn’t exist anywhere else on the planet.

And of course there will be the famous CAPTAIN SONAR with the brand new version. There is even a drinking version…

Registrations are open.

Además de los juegos publicados por Fragames, Roberto presentará algunos prototipos y especialmente CRYSTAL BAY, un híbrido de juego de mesa y videojuego.

Actualmente se está desarrollando con una startup de Bretaña y no existe en ningún otro lugar del planeta.

Y, por supuesto, no faltará el famoso CAPITÁN SONAR en su nueva versión. Incluso hay una versión para beber…

La inscripción está abierta.

Neben den von Fragames herausgegebenen Spielen wird Roberto einige Prototypen und vor allem CRYSTAL BAY, einen Brett-/Videospiel-Hybriden, vorstellen.

Es wird derzeit von einem bretonischen Startup entwickelt und existiert nirgendwo sonst auf der Welt.

Und natürlich wird es auch den berühmten CAPTAIN SONAR in einer ganz neuen Version geben. Es gibt sogar eine Trinkversion…

Anmeldungen sind möglich.

Mise à jour le 2023-04-15 par CC Parthenay Gâtine