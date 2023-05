Conférence : « Décors sculptés animaliers sur le territoire de Parthenay-Gâtine » 1 Rue de la Vau Saint-Jacques, 30 juin 2023, Parthenay.

Parmi les décors visibles sur les édifices anciens du territoire, nombreuses sont les représentations animalières, en particulier sur les façades ou à l’intérieur des églises. Cette conférence vous propose un aperçu des animaux réels et imaginaires qui ornent les monuments de Parthenay-Gâtine

Conférence animée par Emilie Biraud, service patrimoine de la communauté de communes Parthenay-Gâtine

Entrée libre.

2023-06-30

1 Rue de la Vau Saint-Jacques Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Among the decorations visible on the old buildings of the territory, many are the animal representations, in particular on the frontages or inside the churches. This conference offers you an overview of the real and imaginary animals that adorn the monuments of Parthenay-Gâtine

Conference animated by Emilie Biraud, heritage service of the community of communes Parthenay-Gâtine

Free entrance

Entre las decoraciones visibles en los edificios antiguos del territorio, abundan las representaciones de animales, en particular en las fachadas o en el interior de las iglesias. Esta conferencia le ofrece una visión general de los animales reales e imaginarios que adornan los monumentos de Parthenay-Gâtine

Conferencia animada por Emilie Biraud, departamento de patrimonio de la comunidad de municipios Parthenay-Gâtine

Entrada gratuita

Unter den Verzierungen, die an den alten Gebäuden der Region zu sehen sind, befinden sich zahlreiche Tierdarstellungen, insbesondere an Fassaden oder im Inneren von Kirchen. Dieser Vortrag bietet Ihnen einen Überblick über die realen und imaginären Tiere, die die Bauwerke in Parthenay-Gâtine schmücken

Moderation: Emilie Biraud, Abteilung für Kulturerbe der Communauté de communes Parthenay-Gâtine

Freier Eintritt

