Emission de radio « C’est bon pour le moral » 22 Boulevard de la Meilleraye, 13 juin 2023, Parthenay.

Les référents jeunesse du territoire de Parthenay Gâtine proposent une émission de radio en direct sur Radio Gâtine.

L’émission « C’est bon pour le moral, sur Radio Gâtine » : c’est du fun, des jeux, des quizz, des chroniques alors n’hésite pas à venir pour une simple visite, une participation et/ou une présentation d’une chronique.

Emission par les jeunes, pour les jeunes !

Tu veux participer ? Contacte-nous.

Un mardi sur deux de 21h à 22h30, à écouter :

– en direct sur le 88.6 FM, ou sur radiogatine.com

– dès le lendemain en podcast

– suivre l’émission sur Instagram

Proposé par les quatre référents jeunesse du territoire de Parthenay Gâtine : CSC du Pays Ménigoutais, Familles Rurales de Thénezay, CSC de Châtillon-sur-Thouet et Communauté de Communes de Parthenay-Gâtine..

2023-06-13 à ; fin : 2023-06-13 22:30:00. .

22 Boulevard de la Meilleraye Radio Gâtine

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The youth referents of the Parthenay Gâtine territory propose a live radio broadcast on Radio Gâtine.

The show « C’est bon pour le moral, sur Radio Gâtine » : it’s fun, games, quizzes, chronicles so don’t hesitate to come for a simple visit, a participation and/or a presentation of a chronicle.

Broadcast by the young, for the young!

You want to participate? Contact us.

Every other Tuesday from 9 to 10:30 pm, listen to :

– live on 88.6 FM, or on radiogatine.com

– the next day in podcast

– follow the show on Instagram

Proposed by the four youth referents of the territory of Parthenay Gâtine: CSC du Pays Ménigoutais, Familles Rurales de Thénezay, CSC de Châtillon-sur-Thouet and Communauté de Communes de Parthenay-Gâtine.

Los referentes juveniles del territorio de Parthenay Gâtine proponen una emisión en directo en Radio Gâtine.

El programa « C’est bon pour le moral, sur Radio Gâtine »: es diversión, juegos, concursos, columnas, así que no dudes en venir para una simple visita, una participación y/o la presentación de una columna.

Un programa de los jóvenes para los jóvenes

¿Quieres participar? Ponte en contacto con nosotros.

Cada dos martes de 21.00 a 22.30, escúchalo :

– en directo en 88.6 FM, o en radiogatine.com

– al día siguiente en podcast

– siga el programa en Instagram

Propuesto por los cuatro referentes juveniles del territorio de Parthenay Gâtine: CSC du Pays Ménigoutais, Familles Rurales de Thénezay, CSC de Châtillon-sur-Thouet y Communauté de Communes de Parthenay-Gâtine.

Die Jugendreferenten des Gebiets Parthenay Gâtine bieten eine Live-Radiosendung auf Radio Gâtine an.

Die Sendung « C’est bon pour le moral, sur Radio Gâtine »: Das bedeutet Spaß, Spiele, Quiz, Kolumnen. Zögere also nicht, einfach vorbeizuschauen, mitzumachen und/oder eine Kolumne zu präsentieren.

Eine Sendung von Jugendlichen für Jugendliche!

Willst du mitmachen? Nimm Kontakt mit uns auf.

Jeden zweiten Dienstag von 21:00 bis 22:30 Uhr, zu hören :

– live auf 88.6 FM oder auf radiogatine.com

– ab dem nächsten Tag als Podcast

– der Sendung auf Instagram folgen

Angeboten von den vier Jugendreferenten des Gebiets Parthenay Gâtine: CSC du Pays Ménigoutais, Familles Rurales de Thénezay, CSC de Châtillon-sur-Thouet und Communauté de Communes de Parthenay-Gâtine.

Mise à jour le 2023-04-28 par CC Parthenay Gâtine