Repair café et Gratiferia 6 Rue Béranger, 10 juin 2023, Parthenay.

Venez faire réparer vos appareils électroménagers, vos ordis, vos vêtements dans une ambiance conviviale au 4/6 rue Béranger dans les locaux du Rouge-Gorge.

Au même moment, vous pourrez profiter de la gratiferia ou vous trouverez vêtements, chaussures, jouets, vaisselle et mille et un trésors..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 18:00:00. .

6 Rue Béranger Le Rouge Gorge

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and repair your appliances, your computers, your clothes in a friendly atmosphere at 4/6 rue Béranger in the Rouge-Gorge premises.

At the same time, you can enjoy the gratiferia where you will find clothes, shoes, toys, dishes and a thousand and one treasures.

Venga a reparar sus electrodomésticos, ordenadores y ropa en un ambiente agradable en el número 4/6 de la calle Béranger, en los locales de Rouge-Gorge.

Al mismo tiempo, podrás disfrutar de la gratiferia donde encontrarás ropa, zapatos, juguetes, vajilla y mil y un tesoros.

Kommen Sie und lassen Sie Ihre Haushaltsgeräte, Computer und Kleidung in einer freundlichen Atmosphäre in der Rue Béranger 4/6 in den Räumen des Rouge-Gorge reparieren.

Zur gleichen Zeit können Sie von der Gratiferia profitieren, wo Sie Kleidung, Schuhe, Spielzeug, Geschirr und tausendundeinen Schatz finden.

Mise à jour le 2023-02-17 par CC Parthenay Gâtine