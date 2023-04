OPEN SCREEN 1 Rue Denfert-Rochereau, 8 juin 2023, Parthenay.

Un jeudi par mois à 20h30, nous vous invitons à une séance publique gratuite ( open screen ), animée par le Cloud.

Au programme : le visionnement de courts métrages et un échange avec le public sur le thème prédéfini.

Qui sommes nous ? Le Cloud est un collectif de jeunes qui se réunit au cinéma pour partager, créer et échanger autour de l’image et l’audiovisuel.

Que fait-on au Cloud ? On fait des rencontres, on visionne des courts métrages, on prend du bon temps ensemble.

Si tu as des questions ou besoin d’infos, n’hésite pas à nous contacter ici : p.cinecloud@gmail.com ou sur notre instagram @cinecloud_py.

2023-06-08 à ; fin : 2023-06-08 . .

1 Rue Denfert-Rochereau Cinéma le Foyer

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



One Thursday a month at 8:30 pm, we invite you to a free public screening ( open screen ), hosted by the Cloud.

On the program: the screening of short films and an exchange with the public on the predefined theme.

Who are we? The Cloud is a collective of young people who meet at the cinema to share, create and exchange around the image and audiovisual.

What do we do at the Cloud? We meet people, we watch short films, we have a good time together.

If you have any questions or need info, don’t hesitate to contact us here: p.cinecloud@gmail.com or on our instagram @cinecloud_py

Un jueves al mes, a las 20.30 horas, le invitamos a una proyección pública gratuita (pantalla abierta), organizada por la Nube.

El programa incluye la proyección de cortometrajes y un intercambio con el público sobre el tema predefinido.

¿Quiénes somos? La Nube es un colectivo de jóvenes que se reúne en el cine para compartir, crear e intercambiar en torno a la imagen y el audiovisual.

¿Qué hacemos en la Nube? Conocemos a gente, vemos cortometrajes y nos lo pasamos bien juntos.

Si tienes alguna pregunta o necesitas información, no dudes en contactar con nosotros aquí: p.cinecloud@gmail.com o en nuestro instagram @cinecloud_py

An einem Donnerstag im Monat um 20:30 Uhr laden wir Sie zu einer kostenlosen öffentlichen Vorführung ( open screen ) ein, die von der Cloud moderiert wird.

Auf dem Programm stehen die Vorführung von Kurzfilmen und ein Austausch mit dem Publikum über das vorher festgelegte Thema.

Wer sind wir? Le Cloud ist ein Kollektiv junger Leute, die sich im Kino treffen, um sich über Bilder und audiovisuelle Medien auszutauschen, zu kreieren und zu diskutieren.

Was machen wir in der Cloud? Wir machen Bekanntschaften, sehen uns Kurzfilme an und haben eine gute Zeit zusammen.

Wenn du Fragen hast oder Infos brauchst, kannst du uns gerne hier kontaktieren: p.cinecloud@gmail.com oder auf unserem Instagram @cinecloud_py

Mise à jour le 2022-12-31 par CC Parthenay Gâtine