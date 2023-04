Ciné conte 6 Place Georges Picard, 27 mai 2023, Parthenay.

Vous aimez les histoires et le cinéma, le cinéconte est fait pour vous. Moment de plaisir garanti

Samedi 27 mai : Thème de l’ours

Public enfant.

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 11:30:00. EUR.

6 Place Georges Picard MÉDIATHÈQUE

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



If you like stories and movies, the cinéconte is for you. A moment of pleasure guaranteed

Saturday, May 27: Bear theme

Children’s audience

Si le gustan las historias y el cine, el cinéconte es para usted. Un momento de placer garantizado

Sábado 27 de mayo: Tema del oso

Público infantil

Wenn Sie Geschichten und Filme mögen, ist die Cinecontent-Show genau das Richtige für Sie. Garantierter Spaßmoment

Samstag, 27. Mai: Thema Bär

Publikum Kind

