Course des remparts 1 Rue du Petit Sanitat, 26 mai 2023, Parthenay.

La course, ouverte à tous, licenciés ou non, de cadets à vétérans hommes et femmes se déroule en ville avec la découverte du quartier médiéval de Parthenay et sur La piste Jean-Claude Guion pour les jeunes.

Le CA Parthenay organise sa 21ème course des Remparts avec un 5, 10, 15km et un 10km relais entreprise

Programme :

Animations enfants de 18h à 19h30

Courses adultes à 20h :

Le Tour des Remparts : 5km,

La Citadelle : 10km,

Le relais de La Citadelle : 10km

Inter entreprise et La Poudrière : 15km nature

Retraits des dossards et inscriptions sur place (+3€)

Le Jeudi 25 mai 2023 : Inscription et Retrait dossard à Hyper U à Parthenay de 17h à 19h

Le Vendredi 26 Mai 2023 16h30 – 19h00 Inscription et Retrait dossard au Parc des sports de l’Enjeu de 16h30 à 19h.

LOTS pour les 600 premiers !!!.

2023-05-26

1 Rue du Petit Sanitat Parc des sports l’Enjeu

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The race, open to all, licensed or not, from cadets to veterans men and women takes place in the city with the discovery of the medieval district of Parthenay and on the Jean-Claude Guion track for young people.

The CA Parthenay organizes its 21st race of the Remparts with a 5, 10, 15km and a 10km relay company

Program :

Children animations from 6pm to 7:30pm

Adult races at 8pm:

The Tour des Remparts: 5km,

La Citadelle : 10km,

The relay of La Citadelle : 10km

Inter company and La Poudrière : 15km nature

Number pick-up and registration on site (+3?)

Thursday, May 25, 2023: Registration and number pick-up at Hyper U in Parthenay from 5:00 pm to 7:00 pm

Friday, May 26, 2023 4:30 pm – 7:00 pm Registration and withdrawal of race numbers at the Parc des Sports de l’Enjeu from 4:30 pm to 7:00 pm.

LOTS for the first 600 !!!

La carrera, abierta a todos, con licencia o sin ella, desde cadetes hasta veteranos, hombres y mujeres, se desarrolla en la ciudad con el descubrimiento del barrio medieval de Parthenay y en la pista Jean-Claude Guion para los jóvenes.

El CA Parthenay organiza su 21ª carrera Remparts con 5, 10, 15 km y un relevo de empresa de 10 km

Programa :

Animación infantil de 18.00 a 19.30 h

Carreras de adultos a las 20 h:

El Tour des Remparts: 5 km,

La Citadelle: 10 km,

La Citadelle relevos: 10km

Interempresas y La Poudrière: 15km naturaleza

Recogida de dorsales e inscripción in situ (+3?)

Jueves 25 de mayo de 2023: Inscripción y recogida de dorsales en el Hyper U de Parthenay de 17h00 a 19h00

Viernes 26 de mayo de 2023 16h30 – 19h00 Inscripción y recogida de dorsales en el Parc des sports de l’Enjeu de 16h30 a 19h.

¡Premios para los 600 primeros participantes!

Das Rennen, das für alle offen ist, ob mit oder ohne Lizenz, von Kadetten bis Veteranen Männer und Frauen, findet in der Stadt statt, wo das mittelalterliche Viertel von Parthenay entdeckt wird, und auf der Piste Jean-Claude Guion für die Jugendlichen.

Der CA Parthenay organisiert seinen 21. Stadtmauerlauf mit einem 5-, 10-, 15-km- und einem 10-km-Staffellauf für Unternehmen

Programm:

Kinderanimation von 18h bis 19h30

Rennen für Erwachsene um 20 Uhr :

Le Tour des Remparts: 5km,

La Citadelle: 10km,

Die Staffel von La Citadelle: 10km

Inter entreprise und La Poudrière: 15km nature

Abholung der Startnummern und Anmeldung vor Ort (+3?)

Donnerstag, 25. Mai 2023: Einschreibung und Abholung der Startnummer bei Hyper U in Parthenay von 17 bis 19 Uhr

Freitag, 26. Mai 2023: 16:30 – 19:00 Uhr: Anmeldung und Startnummernausgabe im Parc des Sports de l’Enjeu von 16:30 bis 19:00 Uhr.

LOTS für die ersten 600!

