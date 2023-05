Projection « Born to ride » [Rencontres citoyennes] 1 Rue Denfert-Rochereau, 25 mai 2023, .

Sébastien Bichon perd sa jambe à 4 ans et demi. C’est cet instant charnière qui écrit son destin. Champion olympique médaillé maintes fois et notamment à Sydney, Sébastien ne s’arrête pas ; la vie est un défi permanent pour lui. Homme de dépassement de soi, il concourt à la « Born to Ride ».

Cette folle course cycliste est un défi de 1200 kilomètres à parcourir en 120 heures maximum, encore jamais accompli par une personne en situation de handicap.

Sébastien Bichon se fixe ce challenge, le relève et nous montre que l’impossible n’existe pas. Il nous raconte comment tout a commencé…

En présence de l’athlète handisport Sébastien Bichon

20h30 : Séance ouverte au public au cinéma Le Foyer – accès libre

10h : Séance ouverte aux élèves au cinéma Le Foyer

14h30 : Séance avec les résidents du Foyer Gabrielle Bordier.

2023-05-25

1 Rue Denfert-Rochereau Cinéma Le Foyer

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Sébastien Bichon lost his leg at the age of 4 and a half. It is this pivotal moment that writes his destiny. Olympic champion and medal winner many times, notably in Sydney, Sébastien does not stop; life is a permanent challenge for him. A man who wants to surpass himself, he competes in the « Born to Ride » competition.

This crazy cycling race is a challenge of 1200 kilometers to be covered in 120 hours maximum, never before accomplished by a person with a disability.

Sébastien Bichon set himself this challenge, took it up and showed us that the impossible does not exist. He tells us how it all began…

With the presence of the disabled athlete Sébastien Bichon

8:30 pm : Open to the public at the cinema Le Foyer – free access

10am : Open to students at the cinema Le Foyer

2:30 pm : Screening with the residents of the Foyer Gabrielle Bordier

Sébastien Bichon perdió una pierna a los cuatro años y medio. Fue este momento crucial el que escribió su destino. Campeón olímpico y medallista en numerosas ocasiones, sobre todo en Sydney, Sébastien no se detiene; la vida es para él un desafío permanente. Hombre al que le gusta superarse a sí mismo, compite en la competición « Born to Ride ».

Esta loca carrera ciclista es un reto de 1.200 kilómetros a recorrer en 120 horas como máximo, nunca antes realizado por una persona discapacitada.

Sébastien Bichon se propuso este reto, lo aceptó y nos demostró que lo imposible no existe. Nos cuenta cómo empezó todo…

En presencia del atleta discapacitado Sébastien Bichon

20.30 h: Proyección abierta al público en el cine Le Foyer – acceso gratuito

10.00 h: Proyección abierta a los estudiantes en el cine Le Foyer

14.30 h: Proyección con los residentes del Foyer Gabrielle Bordier

Sébastien Bichon verliert sein Bein im Alter von viereinhalb Jahren. Es ist dieser Moment, der sein Schicksal prägt. Als Olympiasieger und mehrfacher Medaillengewinner, u. a. in Sydney, kann Sébastien nicht aufhören, das Leben ist für ihn eine ständige Herausforderung. Er ist ein Mann der Selbstüberwindung und nimmt an der « Born to Ride » teil.

Dieses verrückte Radrennen ist eine Herausforderung von 1200 Kilometern, die in maximal 120 Stunden zurückgelegt werden müssen.

Sébastien Bichon stellt sich dieser Herausforderung, nimmt sie an und zeigt uns, dass es das Unmögliche nicht gibt. Er erzählt uns, wie alles begann…

In Anwesenheit des Behindertensportlers Sébastien Bichon

20:30 Uhr: Öffentliche Vorführung im Kino Le Foyer – freier Eintritt

10h: Offene Vorführung für Schüler im Kino Le Foyer

14:30 Uhr: Vorführung mit den Bewohnern des Foyer Gabrielle Bordier

