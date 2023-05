Braderie des médiathèques et ludothèque 96 Rue Jean Jaurès, 13 mai 2023, .

La ludothèque et les médiathèques sortent de leur étagères des livres, des CD, des jeux de sociétés, des jouets, des jeux d’imitation…

CD / Livres à partir de 1 €

Boites de jeux à partir de 5€.

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 16:30:00. .

96 Rue Jean Jaurès Halles de Parthenay

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The toy library and the media libraries bring out books, CDs, board games, toys and imitation games from their shelves…

CD / Books from 1 ?

Boxes of games from 5?

La ludoteca y las mediatecas tienen en sus estanterías libros, CD, juegos de mesa, juguetes, juegos de imitación, etc.

CDs / Libros de 1 ?

Cajas de juegos desde 5 ?

Die Ludothek und die Mediatheken holen Bücher, CDs, Gesellschaftsspiele, Spielzeug, Imitationsspiele usw. aus ihren Regalen.

CDs / Bücher ab 1 ?

Spieleboxen ab 5?

Mise à jour le 2023-04-27 par CC Parthenay Gâtine