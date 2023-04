Conférence : « Le bonheur de posséder un animal de compagnie fait-il toujours le bonheur de l’animal ? » 1 Rue de la Vau Saint Jacques, 12 mai 2023, Parthenay.

Depuis 177 ans, la SPA se mobilise pour venir en aide aux animaux en détresse et pour défendre le bienêtre animal sur tout le territoire. La Maison SPA de Niort est une structure de sauvetage et de sensibilisation en Deux-Sèvres sans structure refuge mais avec des familles d’accueil provisoires.

Nous vous proposons un temps d’échanges sur un sujet qui nous tient à coeur et explique en partie nos incessants combats : « Le bonheur de posséder un animal de compagnie fait-il toujours le bonheur de l’animal ? »

Conférence animée par la SPA de Niort..

2023-05-12 à ; fin : 2023-05-12 19:00:00. .

1 Rue de la Vau Saint Jacques MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



For 177 years, the SPA has mobilized to help animals in distress and to defend animal welfare throughout the territory. The Niort SPA House is a rescue and awareness structure in Deux-Sèvres without a shelter structure but with temporary foster families.

We propose you a time of exchanges on a subject which is close to our heart and explains in part our incessant fights: « Does the happiness of owning a pet always make the happiness of the animal?

Conference animated by the SPA of Niort.

Desde hace 177 años, el SPA trabaja para ayudar a los animales en peligro y defender el bienestar animal en todo el país. La Casa SPA de Niort es una estructura de salvamento y sensibilización en la región de Deux-Sèvres, sin estructura de refugio pero con familias de acogida temporal.

Proponemos un tiempo de intercambio sobre un tema que nos toca de cerca y que explica en parte nuestras luchas constantes: « ¿La felicidad de tener un animal de compañía hace siempre feliz al animal?

Conferencia animada por el SPA de Niort.

Seit 177 Jahren setzt sich der Tierschutzverein dafür ein, Tieren in Not zu helfen und das Wohlergehen der Tiere im ganzen Land zu verteidigen. Das Maison SPA de Niort ist eine Rettungs- und Aufklärungseinrichtung in Deux-Sèvres ohne Tierheimstruktur, aber mit vorübergehenden Pflegefamilien.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich über ein Thema auszutauschen, das uns sehr am Herzen liegt und zum Teil unsere unermüdlichen Kämpfe erklärt: « Macht das Glück, ein Haustier zu besitzen, immer auch das Tier glücklich? »

Die Konferenz wird vom Tierschutzverein von Niort geleitet.

Mise à jour le 2023-04-12 par CC Parthenay Gâtine