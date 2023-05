Le bonheur de posséder un animal de compagnie fait-il toujours le bonheur de l’animal ? [Rencontres citoyennes] 1 Rue de la Vau Saint-Jacques, 12 mai 2023, Parthenay.

La Maison SPA de Niort propose un temps d’échanges autour de ce sujet qui lui tient à coeur et explique en partie ses incessants combats.

La Maison SPA est une structure de sauvetage des animaux et de sensibilisation sur le département des Deux-Sèvres sans structure refuge mais avec des familles d’accueil provisoires.

Salle du carré noir de la Maison des Cultures de Pays

Accès libre.

1 Rue de la Vau Saint-Jacques Maison des Cultures de Pays

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The SPA House of Niort proposes a time of exchange around this subject which is close to its heart and explains in part its incessant fights.

The Maison SPA is an animal rescue and awareness structure in the Deux-Sèvres department without a shelter structure but with temporary foster families.

Black square room of the Maison des Cultures de Pays

Free access

El SPA de Niort ofrece un tiempo de intercambio sobre este tema que le es tan cercano y explica en parte sus constantes luchas.

La Maison SPA es una estructura de salvamento y sensibilización animal del departamento de Deux-Sèvres, sin estructura de acogida pero con familias de acogida temporal.

Sala cuadrada negra de la Maison des Cultures de Pays

Acceso libre

Der Tierschutzverein von Niort bietet eine Diskussionsrunde zu diesem Thema an, das ihm sehr am Herzen liegt und zum Teil seine unermüdlichen Kämpfe erklärt.

Das Maison SPA ist eine Einrichtung zur Rettung von Tieren und zur Sensibilisierung der Bevölkerung im Departement Deux-Sèvres, in dem es kein Tierheim, sondern nur vorübergehende Pflegefamilien gibt.

Saal des schwarzen Quadrats im Haus der Kulturen des Landes

Freier Zugang

