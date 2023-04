Soirée Jeux avec Parth’A Jeux 69 Rue de la Vau Saint-Jacques, 11 mai 2023, Parthenay.

Tous les seconds jeudis du mois, La Gargante se transforme en bar à jeux !

L’association Parth’ A Jeux vous accueille avec une sélection de nouveautés : plusieurs petits jeux de société, règles simples, rapides et efficaces..

2023-05-11 à ; fin : 2023-05-11 22:30:00. .

69 Rue de la Vau Saint-Jacques La Gargante

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Every second Thursday of the month, La Gargante becomes a game bar!

The association Parth’ A Jeux welcomes you with a selection of new games: several small board games, simple, fast and efficient rules.

Cada segundo jueves del mes, La Gargante se convierte en un bar de juegos

La asociación Parth’ A Jeux le da la bienvenida con una selección de nuevos juegos: varios pequeños juegos de mesa, con reglas sencillas, rápidas y eficaces.

Jeden zweiten Donnerstag im Monat verwandelt sich La Gargante in eine Spielebar!

Der Verein Parth’ A Jeux empfängt Sie mit einer Auswahl an Neuheiten: mehrere kleine Gesellschaftsspiele, einfache Regeln, schnell und effektiv.

Mise à jour le 2023-04-12 par CC Parthenay Gâtine