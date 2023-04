Meeting d’athlétisme 1 Rue du Petit Sanitat, 29 avril 2023, Parthenay.

Meeting d’athlétisme pour les catégories jeunes et adultes.

Venez découvrir les différentes épreuves, courses, sauts, lancers et relais !

Meilleure performance

Femme : 120 euros de prime

Homme : 120 euros de prime

Animation Kid Athlé à 11h.

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 18:15:00. .

1 Rue du Petit Sanitat Parc des sports l’Enjeu

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Track and field meeting for youth and adult categories.

Come and discover the different events, races, jumps, throws and relays!

Best performance

Woman : 120 euros bonus

Man : 120 euros bonus

Animation Kid Athlé at 11am

Encuentro de atletismo para categorías juvenil y adulta.

¡Ven a descubrir las diferentes pruebas, carreras, saltos, lanzamientos y relevos!

Mejor resultado

Mujeres: 120 euros de bonificación

Hombres: 120 euros de bonificación

Animación Kid Athlé a las 11h

Leichtathletik-Meeting für die Kategorien Jugendliche und Erwachsene.

Kommen Sie und entdecken Sie die verschiedenen Disziplinen, Läufe, Sprünge, Würfe und Staffeln!

Beste Leistung

Frau: 120 Euro Prämie

Mann: 120 Euro Prämie

Animation Kid Athle um 11 Uhr

