Ateliers : Les êtres légendaires dans les collections 1 Rue de la Vau Saint-Jacques, 19 avril 2023, Parthenay.

Découverte des êtres légendaires présents dans les collections (dont Mélusine) et atelier plastique pour créer son animal fantastique en collage.

Enfants de 8 à 12 ans

Gratuit

Jauge limitée – Réservation obligatoire..

2023-04-19 à ; fin : 2023-04-19 16:30:00. .

1 Rue de la Vau Saint-Jacques Musée d’Art et d’Histoire Georges Turpin

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Discovery of the legendary beings in the collections (including Mélusine) and plastic workshop to create a fantastic animal using collage.

Children from 8 to 12 years old

Free

Limited capacity – Reservation required.

Descubrimiento de los seres legendarios de las colecciones (incluida Mélusine) y taller de plástica para crear un animal fantástico mediante collage.

Niños de 8 a 12 años

Gratis

Aforo limitado – Reserva obligatoria.

Entdeckung der legendären Wesen in den Sammlungen (u. a. Melusine) und Plastikworkshop, um sein eigenes Fantasietier aus Collagen zu kreieren.

Kinder von 8 bis 12 Jahren

Kostenlos

Begrenzte Besucherzahl – Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-11 par CC Parthenay Gâtine