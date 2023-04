Stage découverte baby rugby 14 Rue des Cordiers Parthenay Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Parthenay

Stage découverte baby rugby 14 Rue des Cordiers, 17 avril 2023, Parthenay. Atelier découverte du rugby

Pour les 3-5 ans.

Mixte.

Gratuit

Places limitées sur inscriptions..

2023-04-17 à ; fin : 2023-04-17 11:30:00. .

14 Rue des Cordiers Stade Eugène Brisset

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Rugby discovery workshop

For 3-5 year olds.

Mixed.

Free

Limited places on registration. Taller de descubrimiento del rugby

Para niños de 3 a 5 años.

Mixto.

Gratis

Plazas limitadas previa inscripción. Workshop Entdeckung des Rugbyspiels

Für Kinder von 3-5 Jahren.

Gemischte Gruppe.

Kostenlos

Begrenzte Plätze nach Anmeldung. Mise à jour le 2023-04-11 par CC Parthenay Gâtine

Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Parthenay Autres Lieu 14 Rue des Cordiers Adresse 14 Rue des Cordiers Stade Eugène Brisset Ville Parthenay Departement Deux-Sèvres Lieu Ville 14 Rue des Cordiers Parthenay

14 Rue des Cordiers Parthenay Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/parthenay/

Stage découverte baby rugby 14 Rue des Cordiers 2023-04-17 was last modified: by Stage découverte baby rugby 14 Rue des Cordiers 14 Rue des Cordiers 17 avril 2023 14 Rue des Cordiers Parthenay

Parthenay Deux-Sèvres