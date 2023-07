Fête intergénérationnelle centre bourg Parthenay-de-Bretagne, 2 septembre 2023 09:00, Parthenay-de-Bretagne.

Fête intergénérationnelle centre bourg Parthenay-de-Bretagne Samedi 2 septembre, 09h00

pour une équipe de 8 à 10 personne, course de caisse à savon le matin et jeux « inter jeux » l’après-midi Samedi 2 septembre, 09h00 1

https://www.facebook.com/comite.des.fetes.lavenir35

Le prochain se déroulera à Parthenay de Bretagne la 1ère édition de la fête intergénérationnelle. ‍ ‍ ‍

Une journée pour vous rassembler, rigoler et partager.

Composez dès à présent votre équipe de 8 à 10 personnes entre 8 et 99 ans , laissez déborder votre imagination pour créer, recycler votre caisse à savon et vos déguisements. ‍♀️ ‍♂️

Demandez votre bulletin d’inscription

– Par mail : @ .

– Par téléphone :

– Par Messenger via la page Facebook

centre bourg parthenay de bretagne Parthenay-de-Bretagne 35850 Ille-et-Vilaine