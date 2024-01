FESTIVAL « J’PEUX PAS, J’AI CINOCHE » 4 Cinéma Le Foyer Parthenay, vendredi 26 janvier 2024.

FESTIVAL « J’PEUX PAS, J’AI CINOCHE » 4 Cinéma Le Foyer Parthenay Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26

fin : 2024-01-28

C’est parti pour la 4e édition du plus grand festival de cinéma en Gâtine. Au programme 18 projections sur 2 salles du cinéma, des animations et de quoi se restaurer.

Venez vivre ou revivre des émotions avec des incontournables du cinéma.

Retrouvez le programme complet via le site internet J’ai cinoche.fr

Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine jaicinoche@gmail.com



