Dansiner et dansination : exposition de croquis de François Delers Médiathèque de Parthenay Parthenay, vendredi 19 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19

fin : 2024-02-24

L’artiste aime dessiner les mouvements des corps dans la danse. Les croquis et dessins plus aboutis ont été réalisés à l’occasion des Festivals « Pas de d’Août ». Ils restituent par les couleurs et les traits la transe émotionnelle que l’artiste a ressenti sur le moment.

Dans le cadre des Nuits de la lecture 2024 sur le thème du corps.

Exposition visible aux heures d’ouverture de la médiathèque de Parthenay. (Samedi 20 janvier : ouverture nocturne jusqu’à 22h. Repas tiré du panier pour ceux qui le souhaitent).

Médiathèque de Parthenay 6 Place Georges Picard

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr



