Partez pour une balade crépusculaire à la recherche du Lucane cerf-volant ! Parking de la Forêt régionale de La Roche Guyon Chérence, samedi 22 juin 2024.

Partez pour une balade crépusculaire à la recherche du Lucane cerf-volant ! Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Samedi 22 juin, 21h00 Parking de la Forêt régionale de La Roche Guyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-22T21:00:00+02:00 – 2024-06-22T23:00:00+02:00

Fin : 2024-06-22T21:00:00+02:00 – 2024-06-22T23:00:00+02:00

A l’occasion d’une balade à la tombée du jour, Île-de-France Nature et le Parc naturel régional du Vexin vous proposent de découvrir le monde fascinant des coléoptères, insectes discrets mais essentiels au bon fonctionnement de nos forêts, et notamment du Lucane cerf-volant, protégé au niveau européen.

Dans le cadre de l’enquête nationale initiée par l’Office Pour les Insectes et leur Environnement, votre sens de l’observation sera mis à l’épreuve pour participer à l’amélioration des connaissances liées à cette espèce discrète qui peuple nos forêts !

Parking de la Forêt régionale de La Roche Guyon Route de Chesnay 95510 Chérence Chérence 95510 Val-d’Oise Île-de-France