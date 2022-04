Partez en promenade dans la nature avec Isabelle Plouchard Le Chalard Le Chalard Catégories d’évènement: Haute-Vienne

2022-04-27 15:00:00 15:00:00 – 2022-04-27 16:30:00 16:30:00

Le Chalard Haute-Vienne Le Chalard 2 à 3kms, accès sans difficulté. Dégustation en fin de balade. Adulte 4€/adulte, 2€/enfant, conseillé à partir de 7 ans. Sur inscription obligatoire. Rdv au centre touristique à 15h. présentation des plantes et leurs propriétés, apprenez à reconnaître les plantes et comment les utiliser. 2 à 3kms, accès sans difficulté. Dégustation en fin de balade. Adulte 4€/adulte, 2€/enfant, conseillé à partir de 7 ans. Sur inscription obligatoire. Rdv au centre touristique à 15h. Le Chalard

