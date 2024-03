Partez avec nous à la rencontre des oiseaux du marais ! Saint-Sulpice-de-Grimbouville, dimanche 26 mai 2024.

Partez avec nous à la rencontre des oiseaux du marais !

Organisé par Nature Ouest Eure Sauvegarde Cette association a pour objet de sensibiliser aux richesses naturelles, d’être un relai auprès des citoyens pour agir et maintenir les équilibres des écosystèmes, de veiller à la préservation des continuités écologiques, d’agir pour la protection de l’eau, l’air, des sols, des sites et paysages.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 09:00:00

fin : 2024-05-26

Mairie

Saint-Sulpice-de-Grimbouville 27210 Eure Normandie asso.lesnoes@gmail.com

