Venez découvrir l'univers passionnant des chauves-souris lors d'une sortie organisée avec le partenaire Bretagne Vivante. Evénement gratuit et sans inscription (dès 6 ans). Mardi 5 juillet 2022 – 20h30 – Étang du Moulinet Pleurtuit

