Partez à la rencontre des artisans d’art dans leurs ateliers Ateliers Faidherbe Paris, vendredi 5 avril 2024.

Du vendredi 05 avril 2024 au samedi 06 avril 2024 :

vendredi, samedi

de 15h00 à 19h00

.Public enfants, jeunes et adultes. gratuit

Inscriptions obligatoires uniquement pour les ateliers d’initiation. Sinon en entrée libre.

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, les Ateliers de Paris vous invitent dans deux lieux du 12e et du 11e, à rencontrer leurs résidents et résidentes et échanger autour de leur créations.

Ne manquez pas ces deux jours pour découvrir les savoir-faire d’artisans d’art dans le joli cadre des Ateliers de Paris dédié au développement des entreprises de création dans les secteurs du design, de la mode et des métiers d’art qui allient créativité, innovation et engagements.

Les artisans en résidence vous ouvrent les portes de leur espace de travail. Vous pourrez échanger avec ces jeunes professionnels.

Des ateliers d’initiation sont aussi organisés. Tout sera gratuit mais sur inscription.

À Bastille, 30 rue du Faubourg Saint Antoine (12e), ouvrent leurs portes :

Les ateliers :

Carbone 14 studio animera un atelier découverte autour de la technique du pop-up : inscription

: inscription Juliette Berthonneau animera un atelier autour d’un jeu de construction en textile plissé : inscription

Studiofoam animera un atelier autour du cuir avec une introduction au moulage et au réemploi du cuir : inscription

À Faidherbe, 28 rue Faidherbe (11e), ouvrent leurs portes :

Les ateliers :

Mayeul Gauvin animera un atelier découverte autour de la peinture à l’oeuf : inscription

Lucille Boitelle animera un atelier parent-enfant dédié à la découverte du petit théâtre de papier : inscription

Ateliers Faidherbe 28 rue Faidherbe 75011

Contact : https://www.bdmma.paris/actualites/jema-2024-portes-ouvertes-des-ateliers-de-paris/

Joséphine Brueder / Ville de Paris Ateliers de Paris