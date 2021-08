Guebwiller Centre de Recherches sur l'Histoire des Familles Guebwiller, Haut-Rhin Partez à la recherche de vos ancêtres Centre de Recherches sur l’Histoire des Familles Guebwiller Catégories d’évènement: Guebwiller

Haut-Rhin

Partez à la recherche de vos ancêtres Centre de Recherches sur l’Histoire des Familles, 18 septembre 2021, Guebwiller. Partez à la recherche de vos ancêtres

Centre de Recherches sur l’Histoire des Familles, le samedi 18 septembre à 09:00

### Venez visiter un lieu unique de recherches généalogiques, historiques, patrimoniales, linguistiques et ethnologiques. La visite guidée vous fera découvrir la bibliothèque et la salle des microfilms. Vous seront également présentés les outils de travail du centre et le site internet.

Gratuit. Entrée libre. Départ des visites en fonction de l’arrivée des visiteurs.

Venez visiter un lieu unique de recherches généalogiques, historiques, patrimoniales, linguistiques et ethnologiques. Centre de Recherches sur l’Histoire des Familles 5 place Saint-Léger, Guebwiller 68500 Guebwiller Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guebwiller, Haut-Rhin Autres Lieu Centre de Recherches sur l'Histoire des Familles Adresse 5 place Saint-Léger, Guebwiller 68500 Ville Guebwiller lieuville Centre de Recherches sur l'Histoire des Familles Guebwiller