« PARTEZ À LA RECHERCHE DE NOTRE DIAMANT NOIR * ET DÉCOUVREZ L’HISTOIRE DE SAINTE-ALVÈRE » Val de Louyre et Caudeau, 11 juillet 2022, Val de Louyre et Caudeau. « PARTEZ À LA RECHERCHE DE NOTRE DIAMANT NOIR * ET DÉCOUVREZ L’HISTOIRE DE SAINTE-ALVÈRE » Val de Louyre et Caudeau

2022-07-11 15:00:00 – 2022-07-11

Val de Louyre et Caudeau Dordogne Val de Louyre et Caudeau 4.5 4.5 EUR Lundi 18 juillet « PARTEZ À LA RECHERCHE DE NOTRE DIAMANT NOIR * ET DÉCOUVREZ L’HISTOIRE DE SAINTE-ALVÈRE » Rendez-vous au Bureau d’Information Touristique de Sainte-Alvère. Une jeune fille décapitée, un château ruiné, une

affaire de diamants qui fait encore le « buzz ».

Heureusement, tout est aujourd’hui sous contrôle,

grâce à la commissaire et à son chien*.

Suivez votre guide pour mieux comprendre les

rebondissements de cette histoire de Sainte-

Alvère. Eh oui ! C’est aussi le nom de ce village pas

Val de Louyre et Caudeau

