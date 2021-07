Paladru Rue du petit port Paladru Isère, Paladru Partez à la découverte du village et du lac lors d’ateliers et de rencontres Rue du petit port Paladru Paladru Catégories d’évènement: Isère

Rue du petit port Paladru, le samedi 18 septembre à 10:00

Promenade au lac «Un carnet dans la poche»

Entrée libre

Artistes et public sont invités à participer à des ateliers et rencontres pour découvrir village et lac avec divers ateliers. Rue du petit port Paladru Rue du petit port Paladru Paladru Isère

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T21:00:00

