Partez à la découverte du patrimoine des villages de Bourdeilles et de Lisle au travers de conférences et de visites guidées.

### **Le CAUE de la Dordogne et le Conseil Départemental de la Dordogne vous proposent de partir le samedi 18 septembre 2021 à la découverte du Patrimoine des villages de Bourdeilles et de Lisle.** Cette journée gratuite, « à la carte » et ouverte à tous, sera l’occasion d’enrichir vos connaissances sur le patrimoine architectural local et de découvrir son histoire au travers de conférences et de visites guidées. Des particuliers vous ouvriront exceptionnellement les portes de leur château. **Programme de la journée** Vous pouvez participer à toute ou partie des animations gratuites programmées en matinée et l’après-midi. **9h30 :** Accueil et discours officiels, Grande Salle au Château de Bourdeilles **10h00 :** Conférences, Grande Salle au Château de Bourdeilles * **Les signes des puissants en Val de Dronne**, Line Becker Chargée de mission, Service départemental du patrimoine . _Le paysage castral du val de Dronne est en place au sortir de la guerre de Cent Ans. Pour autant, d’emblématiques résidences aristocratiques fortifiées du Moyen Âge central sont encore remarquables, souvent noyées dans une architecture soumise aux aléas de l’histoire. Une approche chrono-thématique plaide ainsi pour une mise en exergue de certains sites castraux situés au fil de l’eau._ * **Les Enfants du Patrimoine**, Aurélie Brunat, Paysagiste au caue Dordogne _Retour sur la 4ème édition de la journée des Enfants du patrimoine. Comme chaque année le CAUE accompagne les jeunes à la découverte de leur patrimoine de proximité. Cette année les élèves de l’école de Bourdeilles ont observé leur commune sous l’angle du patrimoine de pays lors d’un parcours dans le village ! Les anecdotes n’ont pas manqué pas lors de cette balade pour visiter le lavoir, le puits ou encore le poids public._ **11h00 :** Remise des prix Concours _Ma ruralité heureuse ou rêvée en Nouvelle-Aquitaine_, Exposition Grande Salle au Château de Bourdeilles, Céline Massa, Déléguée régionale URCAUE N-A _Sur 1554 photos reçues, les 22 meilleurs clichés du concours photo régional porté par l’URCAUE durant l’été 2020 sont réunis dans une exposition itinérante. Les photographes partagent leur vision positive de la ruralité en Nouvelle-Aquitaine. Les gagnants périgourdins seront récompensés lors de la présentation de l’exposition._ **A partir de 14h30 :** Visites guidées gratuites aux châteaux de Bourdeilles et d’Etourneau et parcours patrimonial dans le bourg de Lisle. **Château de Bourdeilles : 3 visites guidées à 14h30 /15h30 / 16h30 /** **_Lieu de RDV :_** Place de la Halle à Bourdeilles Visites assurées par les guides de la Semitour _Bourdeilles est l’une des quatre baronnies du Périgord. Le site présente aujourd’hui sur l’éperon rocheux dominant la Dronne, deux ensembles, le château comtal et le château baronnial. Construit à partir de 1283, le château comtal est un vaste corps de logis cantonné par une tour_ _maîtresse de plan octogonal, achevée dans le courant du XIVe siècle. Le château baronnial est construit en face. Ce logis Renaissance est édifié à partir de 1588 à l’initiative d’André de Bourdeille, frère de l’écrivain Brantôme, et de son épouse Jacquette de Montbron. Cette demeure d’agrément présente trois niveaux, dont les appartements sont distribués par un large couloir. L’ensemble est classé Monument historique en 1919 et donné au Département de la Dordogne par les descendants des Bourdeille en 1962._ **Château d’Etourneau : 3 visites guidées à 14h30 /15h30 /16h30** **_Lieu de RDV :_** Etourneau Accès D106 entre Bourdeilles et Saint-Vivien Visites animées par James Kimberley accompagné de Jeremy Harris, architecte en charge de la rénovation _Situé sur une falaise dominant la Dronne, le château fort d’Etourneau conserve des vestiges de différentes époques allant du XIIIe au XVIIe siècle. Au Sud, le logis rectangulaire possède une façade bordée de mâchicoulis et percée d’une galerie. En 2009, les nouveaux propriétaires ont entamé sa rénovation en conservant des éléments d’origine (sol en pisé avec les armoiries des Alles) combinés à une architecture plus contemporaine, privilégiant le bois et de larges ouvertures. Une imposante chaudière bois située dans les granges bordant la cour permet de chauffer l’ensemble des espaces intérieurs avec le bois de la propriété, apportant un confort aux occupants en période hivernale. Une ancienne tour d’enceinte, dont la maçonnerie trahit le XIIIe siècle a été réaménagée en colombier._ **Parcours découverte dans le bourg de Lisle : 2 circuits à 14h30 et 16h00** **_Lieu de RDV :_** _place des Blanquettes à Lisle – Accès par la D78_ _Lisle est un bourg charmant en bord de Dronne qui concentre de nombreux attraits patrimoniaux. Élus, habitants, architectes et paysagistes vous feront découvrir lors d’un circuit plusieurs lieux : le Château haut et la rénovation de son magnifique escalier Renaissance, l’Espace de Santé Rural avec une extension contemporaine bardée de bois sur un bâti ancien, le lavoir restauré et enfin la halle. Un temps d’échange est prévu avec les concepteurs et les élus sur leur vision à long terme du village avec une mise en valeur de l’eau sous différentes formes. La halle accueillera l’exposition Petit patrimoine en devenir du CAUE et vous pourrez poursuivre votre flânerie et découvrir les vitraux remarquables de l’église, les maisons de caractère et l’allée de platanes qui distribue des jardins potagers._ Remerciements au Conseil Départemental et l’URCAUE Nouvelle-Aquitaine pour leur soutien financier et aux mairies de Bourdeilles et de Lisle ainsi qu’aux propriétaires des sites visités et à la Sémitour, pour leur collaboration à la préparation et l’animation de la journée.

