### Suivez le guide lors d’un itinéraire à pied pour découvrir la vieille ville d’Épinal et ses monuments. Circuit pédestre dans le coeur historique d’Épinal à la découverte de la basilique Saint-Maurice (XIe-XIIIe siècle), la place des Vosges, la maison du Bailli, les vestiges de l’enceinte fortifiée médiévale, le quartier du Chapitre et son musée historique et archéologique…

Gratuit. Deux visites pour groupe restreint : 14h30 et 16h30, le dimanche 19 septembre, au départ de l’Office de Tourisme d’Épinal (face à la basilique).

