Maison de champagne Bauchet, le samedi 18 septembre

### Le domaine vous propose une découverte complète alliant explication vidéos sur un totem numérique, visite des caves et dégustation. Une visite à pied révèle 250m de caves traditionnelles creusées dans les sous-sols en craie, les bouteilles en cours de vieillissement dans les caveaux, les bouteilles sur pupitres, l’anothèque mais aussi, les cuves en bétons et en inox et les chaines de production (habillage, tirage, dégorgement). À l’issue du circuit, une dégustation commentée est proposée dans la salle de réception ou en terrasse (en fonction de la météo) et une découverte olfactive permet d’associer senteurs et cuvées de la gamme Bauchet.

15€, gratuit pour les moins de 18 ans. Sur inscription. Départ des visites toutes les heures.

Maison de champagne Bauchet Bourg, 51150 Bisseuil Aÿ-Champagne Bisseuil Marne

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00

