Partez à la découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales aux Buttes Chaumont Buttes Chaumont Paris, vendredi 8 mars 2024.

Le vendredi 08 mars 2024

de 17h30 à 18h45

.Public enfants, jeunes et adultes. gratuit

Retrouvez Christophe de Hody pour une sortie à la découverte des plantes sauvages aux Buttes-Chaumont, à la fin de la balade il y aura un temps d’échange autour d’un apéro à l’extérieur, n’oubliez pas d’apporter des boissons chaudes et de quoi grignoter (sauvages ou non) !

LA BALADE PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES ET MEDICINALES

Retrouvez Christophe de Hody pour une sortie à la découverte des plantes sauvages, comestibles et médicinales des Buttes-Chaumont.

Christophe vous donnera les clefs pour une identification sûre, et vous indiquera comment transformer ces ressources en remèdes ou en bons petits plats, pour épater vos proches !

Venez pour vous initier ou bien approfondir vos connaissances, tout en prenant un grand bol de nature.

QU’EST CE QUE LA PARTICIPATION LIBRE ?

C’est une participation financière, « au chapeau » et en espèces. Chacun donne en fonction de ses moyens pour qu’aucune barrière ne puisse empêcher l’apprentissage de la belle connaissance de la nature. Ces sorties ont été créées pour permettre à toutes et tous de bénéficier de nos sorties, dans un cadre convivial et accessible.

LE TEMPS D’ECHANGE CONVIVIAL

Après la balade, nous prenons un temps avec ceux qui le souhaitent pour partager un apéro pique-nique en extérieur. C’est l’occasion de discuter tous ensemble et de créer du lien avec notre belle communauté. Nous vous invitons donc à prendre un petit quelque chose à manger et à boire avec et/ou sans alcool et un eco-cup, après direction le Rosa Bonheur des Buttes-Chaumont pour faire la fête dans une bonne ambiance ! Vous allez voir c’est très sympa !

NOTE IMPORTANTE

L’événement convient à toutes et tous, quel que soit votre âge, quelle que soit votre expérience en plantes.

Nous n’annulons pas la sortie en cas de pluie !

À la fin de la balade il y aura un temps d’échange autour d’un verre au Rosa Bonheur !

Apporter des boissons et de quoi grignoter (sauvage ou non).

À PRENDRE AVEC VOUS (OPTIONNEL) :

Des habits adaptés aux prévisions de vent, pluie ou froid

aux prévisions de vent, pluie ou froid Prévoir après la balade un temps d’échange

Apporter de quoi boire (avec ou sans alcool) et manger (sauvage ou non)

(avec ou sans alcool) (sauvage ou non) Sac en tissu ou panier pour la cueillette

Des petites boîtes pour la récolte des fruits charnus

De quoi noter, éventuellement du scotch pour faire votre petit herbier

Buttes Chaumont 2, avenue de la Cascade 75019

Contact : https://www.lechemindelanature.com/balades-et-ateliers/224-plantes-sauvages-080324 info@lechemindelanature.com https://www.lechemindelanature.com/balades-et-ateliers/224-plantes-sauvages-080324

@lechemindelanature