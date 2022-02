Partez à la découverte des jardins du château de Bienassis Jardins et parc du château de Bienassis Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Partez à la découverte des jardins du château de Bienassis Jardins et parc du château de Bienassis, 4 juin 2022, Erquy. Partez à la découverte des jardins du château de Bienassis

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardins et parc du château de Bienassis Tarif unique de 4€ au delà de 18 ans.

(Re)-Découvrez les jardins du château de Bienassis : jardin à la française et potager. A l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, promenade possible le long des douves. Jardins et parc du château de Bienassis Bienassis 22430 Erquy Erquy Côtes d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Jardins et parc du château de Bienassis Adresse Bienassis 22430 Erquy Ville Erquy lieuville Jardins et parc du château de Bienassis Erquy Departement Côtes d'Armor

Jardins et parc du château de Bienassis Erquy Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/

Partez à la découverte des jardins du château de Bienassis Jardins et parc du château de Bienassis 2022-06-04 was last modified: by Partez à la découverte des jardins du château de Bienassis Jardins et parc du château de Bienassis Jardins et parc du château de Bienassis 4 juin 2022 Erquy Jardins et parc du château de Bienassis Erquy

Erquy Côtes d'Armor