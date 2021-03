Amboise Jardins du Château royal d'Amboise Amboise, Indre-et-Loire Partez à la découverte des jardins avec Jean-Louis Sureau, conseiller patrimoine et jardins. Jardins du Château royal d’Amboise Amboise Catégories d’évènement: Amboise

Indre-et-Loire

Partez à la découverte des jardins avec Jean-Louis Sureau, conseiller patrimoine et jardins. Jardins du Château royal d’Amboise, 5 juin 2021-5 juin 2021, Amboise. Partez à la découverte des jardins avec Jean-Louis Sureau, conseiller patrimoine et jardins.

du samedi 5 juin au dimanche 6 juin à Jardins du Château royal d’Amboise Tarif entrée: 13.30€/adulte, 11.50€/étudiant et 9.10€/enfant de 7 à 18 ans.

Visite commentée Jardins du Château royal d’Amboise Montée de l’Emir Abd el Kader 37400 Amboise Amboise Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T11:00:00 2021-06-05T12:00:00;2021-06-06T11:00:00 2021-06-06T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Amboise, Indre-et-Loire Autres Lieu Jardins du Château royal d'Amboise Adresse Montée de l'Emir Abd el Kader 37400 Amboise Ville Amboise