Partez à la découverte des insectes et des fleurs à travers le regard du photographe à Plassac Plassac, samedi 1 juin 2024.

Partez à la découverte des insectes et des fleurs à travers le regard du photographe à Plassac Plassac Gironde

Le territoire de l’estuaire de la Gironde est riche en espèces de flore et de faune. L’espace Saquary, avec son parc en gestion différenciée, sa prairie calcicole et ses terres estuariennes illustre la diversité de milieux et d’espèces.

Et si vous veniez en apprendre davantage sur la nature qui nous entoure, tout en vous initiant à la photographie ?

Cet atelier est ouvert à tous les curieux, munis d’un appareil qui puisse prendre des photos ! Un téléphone, un vieil appareil familial qui prend la poussière… Cela suffira pour prendre de beaux clichés de papillons et de fleurs, le long d’un après-midi. Pour les plus petits (à partir de 6 ans), ils auront la mission de dénicher et photographier les éléments naturels afin de compléter un jeu de bingo ! A la clé, des histoires et un goûter !

Nous vous proposons ensuite de projeter les photographies lors d’une soirée. EUR.

2024-06-01 14:00:00

Début : 2024-06-01 14:00:00

2024-06-01 16:30:00

Plassac 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine

