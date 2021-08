Guéret Archives départementales de la Creuse Creuse, Guéret Partez à la découverte des Archives et de leurs mystères… Archives départementales de la Creuse Guéret Catégories d’évènement: Creuse

le samedi 18 septembre à Archives départementales de la Creuse Gratuit. Groupe limité à 20 personnes. Pass sanitaire obligatoire.

Comment sont conservés les documents ? Comment sont-ils référencés, indexés ? Comment les numérise t-on ? Pourquoi faire ? Découvrez comment sont conservés les témoignages de notre passé. Archives départementales de la Creuse 30, rue Franklin Roosevelt 23000 Guéret Guéret Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:45:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:15:00

