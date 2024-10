Partez à la découverte des arbres en hiver Longère de la Bégraisière Saint-Herblain Loire-Atlantique

Saint-Herblain

Longère de la Bégraisière Saint-Herblain

Partez à la découverte des arbres en hiver Longère de la Bégraisière Saint-Herblain, samedi 30 novembre 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-11-30 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Tout public

La diversité des arbres et arbustes sauvages de notre région est grande, mais comment les distinguer et les reconnaître en hiver ? Venez découvrir les secrets qui se cachent derrière les arbres du parc de la Bégraisière lorsqu’ils n’ont plus leurs feuilles. Leur histoire, l’utilisation « buissonnières » qu’ils offrent (instruments, cuisine, encres…), et les diverses parties des arbres encore bien visibles en décembre !Animé par Bretagne Vivante.

Longère de la Bégraisière Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 24 87 https://www.saint-herblain.fr/agenda/partez-a-la-decouverte-des-arbres-en-hiver/

samedi 30 novembre 2024 Partez à la découverte des arbres en hiver Longère de la Bégraisière Saint-Herblain Partez à la découverte des arbres en hiver Longère de la Bégraisière Saint-Herblain 2024-11-30 Rue François Rabelais Centre La diversité des arbres et arbustes sauvages de notre région est grande, mais comment les distinguer et les reconnaître en hiver ? Venez découvrir les secrets qui se cachent derrière les arbres du parc de la Bégraisière lorsqu’ils n’ont plus leurs feuilles. Leur histoire, l’utilisation « buissonnières » qu’ils offrent (instruments, cuisine, encres…), et les diverses parties des arbres encore bien visibles en décembre !Animé par Bretagne Vivante.