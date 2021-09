Partez à la découverte de l’art du spectacle vivant Centre National du Costume de Scène, 18 septembre 2021, Moulins.

Partez à la découverte de l’art du spectacle vivant

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Centre National du Costume de Scène

Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10 h à 17 h 30 Les élèves et les enseignants des lycées Marie Laurencin à Riom et Jules Verne à Sartrouville issus des formations au Diplôme de technicien des métiers du spectacle option techniques d’habillage, BAC Pro tapisserie d’ameublement et BMA art de la broderie s’invitent au Musée ! **Exposition et démonstration** de réalisation d’accessoires de costumes de scène, de couture, de broderie et d’ameublement **Présentation des métiers** correspondant à leurs formations dans les métiers de l’artisanat d’art et des professions du spectacle **Démonstrations d’habillage** : samedi et dimanche à 11 h 30, 15 h et 16 h 30 : démonstrations d’habillage guidées par les élèves du Lycée Jules Verne sur le thème de la renaissance.

Réservation obligatoire, nombre de places limité

Présentations et démonstrations par des étudiants d’écoles d’arts.

Centre National du Costume de Scène Route de Montilly, 03000 Moulins, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Moulins Allier



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:30:00