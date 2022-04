Partez à la découverte de la Réserve Naturelle du Courant d’Huchet Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa Catégories d’évènement: Landes

Partez à la découverte de la Réserve Naturelle du Courant d'Huchet
RDV Pont de Pichelèbe RD328 Moliets-et-Maa
2022-04-20

Visite à pied commentée par un guide naturaliste qui vous fera découvrir les caractéristiques de la réserve naturelle : sa faune, sa flore, son histoire et sa gestion. Accès à un observatoire. Marche de 2 km. Sur réservation. Nombre de personnes limité. 6€/adulte – 3€ de 6 à 18 ans. Gratuit -6ans. RDV à 10h au Pont de Pichelèbe.

