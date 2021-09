Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa Landes, Moliets-et-Maa Partez à la découverte de la Réserve Naturelle du Courant d’Huchet Moliets-et-Maa Moliets-et-Maa Catégories d’évènement: Landes

Moliets-et-Maa

Partez à la découverte de la Réserve Naturelle du Courant d’Huchet Moliets-et-Maa, 22 septembre 2021, Moliets-et-Maa. Partez à la découverte de la Réserve Naturelle du Courant d’Huchet 2021-09-22 10:00:00 – 2021-09-22 12:00:00 RDV Pont de Pichelèbe RD328

Visite à pied commentée par un guide naturaliste qui vous fera découvrir les caractéristiques de la réserve naturelle : sa faune, sa flore, son histoire et sa gestion. Accès à un observatoire. Marche de 2 km. RDV à 10h au Pont de Pichelèbe. Sur inscription à l'Office de Tourisme. 15 pers. max. 6€/adulte 3€ de 6 à 18 ans. Gratuit -6ans
+33 5 58 48 56 58

