Partez à la découverte de la peinture et de l’histoire de Rochefort Musée Hèbre de Saint-Clément, 18 septembre 2021, Rochefort.

Partez à la découverte de la peinture et de l’histoire de Rochefort

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Hèbre de Saint-Clément

### Visitez le musée Hèbre et voyagez vers l’Océanie, l’Afrique et l’Asie grâce à de nombreux objets, témoins des échanges entre Rochefort et le monde. Créé dans la seconde moitié du XIXe siècle, le musée d’Art et d’Histoire possède de riches collections allant des Beaux-Arts à l’ethnologie extra-européenne. La peinture orientaliste, le paysage réaliste, les toiles de maîtres y côtoient des objets cosmopolites rapportés des quatre coins du monde par des explorateurs de Rochefort et de ses environs. Les expéditions des frères Lesson en Océanie, les voyages de Silvestre et de Hazard en Asie, restituent l’esprit aventurier qui anima Rochefort du temps de la prospérité de son arsenal. Depuis quelques années, l’accent est porté sur les cultures kanak et aborigène autour d’œuvres contemporaines dont la présence reste rare en France. Tant que dura son activité, cette ville nouvelle du 17ème siècle se développa. C’est ce que permet d’appréhender l’étonnant plan-relief de Rochefort conçu par Touboulic en 1835. Depuis la fermeture en 2012 de l’autre musée municipal, la Maison de Pierre Loti, le musée Hèbre permet également de valoriser ses œuvres exceptionnelles grâce à un espace permanent proposant une découverte des différentes facettes de l’écrivain, ainsi qu’une visite innovante en 3 dimensions de sa maison. **Pour tous les publics** Le musée Hèbre propose des expositions temporaires chaque année et une programmation culturelle ouverte à de nombreux domaines artistiques.

Gratuit. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Respecter la jauge de visiteurs dans les espaces. Port du masque obligatoire. Pass sanitaire. Conditions pouvant évoluer selon les nouvelles règles sanitaires.

Visitez le musée Hèbre et voyagez vers l’Océanie, l’Afrique et l’Asie grâce à de nombreux objets, témoins des échanges entre Rochefort et le monde.

Musée Hèbre de Saint-Clément 63, Avenue Charles de Gaulle 17300 Rochefort Rochefort Centre Ville Charente-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00