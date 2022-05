Partez à la découverte de la Maison M. CHAPOUTIER – Accords Mai & Vins Tain-l’Hermitage Tain-l'Hermitage Catégories d’évènement: Drôme

Tain-l'Hermitage

Partez à la découverte de la Maison M. CHAPOUTIER – Accords Mai & Vins Tain-l’Hermitage, 22 mai 2022, Tain-l'Hermitage. Partez à la découverte de la Maison M. CHAPOUTIER – Accords Mai & Vins Maison M. CHAPOUTIER 18 avenue Paul Durand Tain-l’Hermitage

2022-05-22 – 2022-05-22 Maison M. CHAPOUTIER 18 avenue Paul Durand

Tain-l’Hermitage Drôme Tain-l’Hermitage EUR 12 Découverte de notre vignoble et dégustation d’un Hermitage rouge au pied de la colline de l’Hermitage avec notre sommelier. caveau@chapoutier.com +33 4 75 08 97 40 https://www.chapoutier.com/fr/oenotourisme/degustation-vin-visite-vignoble/ Maison M. CHAPOUTIER 18 avenue Paul Durand Tain-l’Hermitage

dernière mise à jour : 2022-04-21 par Ardèche Hermitage Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Tain-l'Hermitage Autres Lieu Tain-l'Hermitage Adresse Maison M. CHAPOUTIER 18 avenue Paul Durand Ville Tain-l'Hermitage lieuville Maison M. CHAPOUTIER 18 avenue Paul Durand Tain-l'Hermitage Departement Drôme

Tain-l'Hermitage Tain-l'Hermitage Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tain-lhermitage/

Partez à la découverte de la Maison M. CHAPOUTIER – Accords Mai & Vins Tain-l’Hermitage 2022-05-22 was last modified: by Partez à la découverte de la Maison M. CHAPOUTIER – Accords Mai & Vins Tain-l’Hermitage Tain-l'Hermitage 22 mai 2022 Drôme Tain-l'Hermitage

Tain-l'Hermitage Drôme