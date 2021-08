Partez à la découverte de Châlons-en-Champagne Office de Tourisme, 18 septembre 2021, Châlons-en-Champagne.

Partez à la découverte de Châlons-en-Champagne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Office de Tourisme

### Châlons-en-Champagne, c’est plus de 2000 ans d’histoire. La ville naît au croisement d’une voie romaine, la voie Agrippa, et d’une rivière, la Marne… Conseils, réservation de visites, brochures…. L’Office de Tourisme vous accueille et vous donne toutes les informations nécessaires à la promotion du territoire châlonnais ! À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nous vous attendons pour vous renseigner sur les trésors à découvrir et les animations à ne pas louper.

Gratuit. Entrée libre.

Châlons-en-Champagne, c’est plus de 2000 ans d’histoire. La ville nait au croisement d’une voie romaine, la voie Agrippa, et d’une rivière, la Marne…

Office de Tourisme 3 quai des Arts, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00