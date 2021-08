Partez à la découverte de ce parc caractéristique de la période Pittoresque Parc du Domaine de Lavaux, 18 septembre 2021, Lafauche.

Partez à la découverte de ce parc caractéristique de la période Pittoresque

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Parc du Domaine de Lavaux

### Le Parc du Domaine de Lavaux, inscrit au titre des Monuments historiques depuis 2014, invite à une promenade à la croisée du romantisme et de l’innovation. Venez découvrir le Parc du Domaine de Lavaux et son parcours jalonné d’étangs, passerelles, kiosques, pêcherie, rucher et jardin-verger à travers : * **Visite libre** le samedi et le dimanche de 13h à 19h * **Visite guidée** le samedi et le dimanche à **14h30** et **16h30** par les propriétaires

Tarif : 5€ / adulte, gratuit -12 ans. Visite libre tout le week-end. Visite commentée le samedi et dimanche à 14h30 et 16h30.

Le Parc du Domaine de Lavaux, inscrit au titre des Monuments historiques depuis 2014, invite à une promenade à la croisée du romantisme et de l’innovation.

Parc du Domaine de Lavaux Route de Lavaux, 52700 Lafauche Lafauche Haute-Marne



2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T19:00:00