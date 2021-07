Vitteaux Office de tourisme Côte-d'Or, Vitteaux Partez à la découverte de ce charmant village Office de tourisme Vitteaux Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Office de tourisme, le dimanche 19 septembre à 10:30

Village d’un millier d’habitants, Vitteaux vous invite à la découverte d’un bourg très ancien avec ses vestiges de fortifications, maisons à encorbellement, halles, Hôtel Belime du XIIIème siècle… Laissez vous guider par Roger Froidurot, habitant de Viiteaux, et découvrez l’histoire de ce bourg médiéval. Visite commentée à la découverte du bourg de Vitteaux. Office de tourisme 16, rue Hubert Languet 21350 Vitteaux Vitteaux Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00

