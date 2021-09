Vogüé Gare Chateau de Vogüé Ardèche, Vogüé Gare Partez à la découvert du karst Chateau de Vogüé Vogüé Gare Catégories d’évènement: Ardèche

Vogüé Gare

Partez à la découvert du karst Chateau de Vogüé, 3 octobre 2021, Vogüé Gare. Partez à la découvert du karst

le dimanche 3 octobre à Chateau de Vogüé

**Randonnée facile en boucle** (2h30 / 4,5 Km) Un retour dans le passé vous révélera l’origine de la roche caractéristique des territoires dits ”karstiques”. Vous comprendrez alors comment l’eau a façonné et façonne encore ce paysage en surface comme en profondeur. **Matériel nécessaire :** chaussures de marche, eau, eventuellement des jumelles et un habillement en fonction de la météo du moment !

sur inscription, nombre de place limité à 25 personnes

Une randonnée accompagnée vous emmènera à la découverte d’un petit bout du plateau des Gras. Les stations proposées vous aideront à observer certaines de ses caractéristiques naturelles. Chateau de Vogüé Allée du Château Vogüé Gare Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T09:30:00 2021-10-03T12:30:00;2021-10-03T14:00:00 2021-10-03T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Vogüé Gare Autres Lieu Chateau de Vogüé Adresse Allée du Château Ville Vogüé Gare lieuville Chateau de Vogüé Vogüé Gare