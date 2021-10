Versailles Opéra Royal Versailles, Yvelines Partenope : Haendel Opéra Royal Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Partenope : Haendel

Opéra Royal, le vendredi 28 janvier 2022 à 20:00

C’est la toute première fois que Les Arts Florissants abordent Partenope – premier opéra « comique » de Haendel, par lequel le compositeur s’affranchit des règles de l’opera seria. Dirigée en alternance par William Christie et Paul Agnew et mise en espace par Sophie Daneman, cette nouvelle production invite à redécouvrir ce chef-d’œuvre oublié… mais aussi à faire la rencontre de six voix exceptionnelles : les six lauréats de la dixième édition du Jardin des Voix, la célèbre académie pour jeunes chanteurs des Arts Florissants.

L’un des temps forts de la saison 2021-2022 des Arts Florissants, qui célèbrent le 20ème anniversaire de l’académie du Jardin des Voix. Opéra Royal Château de Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

