Partenariat ESAD Orléans / DRAC Centre-Val de Loire DRAC – Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre-Val de Loire, 18 septembre 2021, Orléans.

Partenariat ESAD Orléans / DRAC Centre-Val de Loire

le samedi 18 septembre à DRAC – Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre-Val de Loire

Les projets prennent en compte les problématiques environnementales et associent le savoir-faire artisanal aux nouvelles technologies de fabrication. Dans « un monde pollué d’objets », comment dessiner un mobilier aujourd’hui ? Ayant conscience que dans le cadre de leur futur métier les étudiant.e.s en design devront faire preuve d’une responsabilité éthique et sociale, ce projet a été un véritable challenge. Il·elle·s se sont tourné·e·s vers des matériaux plus respectueux de l’environnement et aussi plus durables. Inspirés d’une histoire régionale, celle des « artisans de Marolles », atelier fondé par Jean Touret. Artiste et sculpteur, qui a dessiné de nombreux meubles dans les années 50 fabriqués par les artisans de son village, les étudiant·e·s ont collaboré avec des artisans locaux.

Entrée sous conditions sanitaires en vigueur

Pour “France design week Loire Valley 2021” l’exposition présente les modèles conçus par trois élèves de l’école : “Konvergence” Emmanuel Hugnot, “Choir” Thérèse Nalin, “Entrelacée” Maelle Pires

DRAC – Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre-Val de Loire 6 Rue de la Manufacture 45000 Orléans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00