P(ART)COURS : UNE BALADE ARTISTIQUE ET CULTURELLE Guérande, 15 décembre 2022, Guérande . P(ART)COURS : UNE BALADE ARTISTIQUE ET CULTURELLE intra-muros Guérande Loire-Atlantique

Loire-Atlantique (Re)découvrez librement, en famille ou entre amis, la cité médiévale grâce à un parcours artistique, culturel et insolite. Cette déambulation même patrimoine et arts à travers un parcours qui vous ouvre les portes des galeries d’artistes, ateliers artisans et vous révèle des secrets patrimoniaux cachés…

Levez les yeux, poussez les portes, des surprises vous attendent. Retrouvez le dépliant du P(art)cours à l’accueil de l’Hôtel de Ville et à l’Office du Tourisme. Guérande

